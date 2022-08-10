Uçak yolun ortasına düşerek alev aldı, pilot ve yolcular burnu bile kanamadı

California'da bir uçak piste inmeyi planlarken beklenmedik bir durum oluştu. Piste inemeyen uçak otoyola düştü. Kamyonete çarptıktan sonra alevler içinde kaldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Los Angeles'ta bir pilot inmek istediği yere inemedi. Piste inmek için çabalayan pilot motor gücünü kaybetti. Ardından California otoyoluna iniş yaptı. Ancak pilot beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Pilot otoyola iniş yaptığı sırada kamyonete çarptı. Çarpmayla birlikte uçağın kanadının kopmasıyla uçak alev aldı. İçerisinde pilotla beraber birçok yolcuda yer alıyordu.

BİR ÇİZİK BİLE ALMADILAR

Öte yandan uçağın bir anda alev almasıyla pilot ve yolcular ateşli enkazdan bir çizik bile almadan kurtuldu. Federal Havacılık İdaresi ise kazaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.