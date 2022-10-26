Ölen sahibinin cenazesine katılan maymunun yaptığı hareket, etraftaki herkesi buz kestirdi

56 yaşındaki Peetambaram Rajan, 17 Ekim'de rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti. Rajan'ın her gün meyve ile beslediği maymun da cenazeye katılanlar arasındaydı. Ölen sahibine öpücükle veda eden maymun, etraftaki herkesin şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Sri Lanka'nın Batticaloa kentinde yaşayan Peetambaram Rajan, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Çevresi tarafından çok sevilen Rajan'ın neredeyse her gün meyve ile beslediği bir maymun vardı.

MAYMUNU DA CENAZEYE KATILDI

Cenazeye katılanlar arasında Rajan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sahibi olduğu maymun da vardı. Bir süre bekledikten sonra adamın tabutunun başına giden maymun, ölen sahibine alnına kondurduğu bir öpücükle veda etti.

ETRAFTAKİLER BUZ KESTİ

Maymunun bu hareketi, cenazeye katılanlarda da büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Videoyu izleyenler ise maymunun sadakatine hayran kaldıklarını dile getirdi.