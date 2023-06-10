Kanada bu olayı konuşuyor! LGBT etkinliklerine katılmayan Müslüman öğrencilere öğretmenin verdiği tepki viral oldu

Kanada'da bir öğretmenin Müslüman öğrencilere LGBTQ Pride etkinliklerine katılmadıkları için gösterdiği tepki internette viral oldu. Sosyal medyaya düşen ses kaydında öğretmenin öğrencilere Ramazan ayını kutlayan diğer öğrencilere saygı gösterildiğini belirterek, "Dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz." dediği duyuldu. Ses kaydı, Twitter'da 1 milyondan fazla dinlendi.

Kanada'da bir öğretmen, okulun düzenlediği LGBTQ Pride etkinliklerine katılmayan Müslüman öğrencilere sert tepki gösterdi. Sosyal medyaya düşen ses kaydı viral oldu.

SES KAYDI GÜNDEM OLDU

İsmi bilinmeyen öğretmen ses kaydında Pride ayını kutlayan öğrencilerin Ramazan ayındaki etkinliklere katıldığını belirtti. Öğretmen şunları söyledi: "Onlar buradaydı, biz Ramazan kutlamalarını yaptığımızda. Onlar sınıfa sizin dininiz için, doğru olduğuna inandığınız şeyler için saygı gösteriyorlar, değil mi? İki yönlü bir durum! Kendinize saygı gösterilmesini istiyorsanız, dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz."

SORUŞTURMA AÇILMAYACAK

Ses kaydı Twitter'da 1 milyondan fazla dinlendi. Okul, öğretmen hakkında soruşturma açılmayacağını belirtti.