Oğlunu yarı çıplak garsonların çalıştığı restorana götüren baba, şimdi kara kara düşünüyor

İngiltere'de Paul Edwards adındaki bir adam, dokuz yaşındaki oğlunu okuldaki başarısını kutlamak için kadın garsonların yarı çıplak bir şekilde hizmet ettikleri restorana götürdü. Güzel vakit geçirdiklerini belirten baba, oğlunun şimdi her hafta oraya gitmek istediğini söyledi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde Paul Edwards isimli 36 yaşındaki baba, okul derslerinde başarılı olan dokuz yaşındaki oğlunu yeni açılan bir restorana götürdü.

HER HAFTA GİTMEK İSTİYOR

Kadın garsonların yarı çıplak bir şekilde hizmet ettiği restorana giden baba oğul, güzel vakit geçirdiklerini kaydetti. Öyle ki baba, oğlunun her hafta kendisini restorana götürmesini istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR

Babanın oğlunu kadın garsonların uygunsuz bir şekilde çalıştığı restorana götürmesi ülkede farklı tepkilere sebep oldu. Restoran çalışanlarının kendilerine çok iyi hizmet ettiklerini, oğlunun da mekanı çok beğendiğini söyleyen baba, oğlunun mekanda çektiği fotoğrafları da Twitter hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Babanın paylaşıma, bazı Twitter kullanıcıları "mükemmel baba" yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise garsonların uygunsuz bir şekilde giyiniyor olmalarının çocukta travma oluşturacağını ve ileride ciddi bir depresyon yaşamasına sebep olacağını söyledi.