Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Haberler

Güncelleme:
Lübnan'da bir yayıncı, kadın kıyafeti giyip makyaj yaptığı sırada eve gelen babasına yakalandı. Öfkeden deliye dönen adam, oğlunu canlı yayında tekme tokat darp etti.

  • Lübnan'da bir sosyal medya yayıncısı, babası tarafından canlı yayında tekme ve tokatlarla saldırıya uğradı.
  • Saldırı, gencin odasında kadın kıyafetleri giyip makyaj yaptığı sırada gerçekleşti.
  • Yayın, saldırı sırasında kesildi.

Lübnan'da bir sosyal medya yayıncısının canlı yayında saldırıya uğradığı anlar infial yarattı. Odasında kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak takipçileriyle buluşan genç, o esnada odaya giren babasının sert tepkisiyle karşılaştı. Oğlunu o halde gören öfkeli baba, yayının devam ettiğine aldırmadan genç adama saldırdı.

CANLI YAYINDA OĞLUNA SALDIRDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, babanın oğluna tekme ve tokatlarla saldırdığı, yayının ise arbede sırasında kesildiği görüldü. Olay, bölgedeki muhafazakar aile yapısı ile dijital dünyadaki bireysel ifade özgürlüğü arasındaki çatışmayı bir kez daha tartışmaya açarken, izleyicilerin büyük çoğunluğu şiddet görüntülerine tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRamazan USLU:

Allahim akilli evlat ver . Gençlerin ne olduğu belli değil.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Amin amin.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu devirde evlat cok zor test...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Eline sağlık ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

