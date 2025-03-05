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Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı gündemdeki yerini korurken gelişme İsrail'in adeta uykularını kaçırdı. İsrail basını, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Suriye'de İsrail'in çıkarlarına tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basınına yansıyan değerlendirmelere göre, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla bölgede büyük bir değişim yaşanması muhtemel. Bu değişim, özellikle Türkiye'nin etkisini artırırken İsrail'in çıkarına zarar verme potansiyeli taşıyor.

Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, "Ateşkes Suriye'nin güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail'in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir." değerlendirmesine yer verildi.

"SURİYE HAVA SAHASI İSRAİL'E YAKINDA KAPATILABİLİR"

Suriye hava sahasının Baas rejimi döneminde Rusya ile koordineli olarak İsrail'e açık tutulduğu hatırlatılan analizde, "Türkiye'nin Moskova'nın yerine denetlemesi halinde Suriye hava sahası İsrail'e yakında kapatılabilir" ifadesi kullanıldı. Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetmesinin Suriye'deki güç dengelerini "dramatik bir şekilde değiştireceği", Türkiye'nin konumunu etkileyeceği ve ABD'yi Suriye'den asker çekmeye teşvik edeceği yorumu yapıldı.

Örgütün en büyük yapılanması olan ve Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'in Öcalan'ın silah bırakma çağrısının PKK'ya olduğunu, kendilerine olmadığını savunmasına karşın, ABD desteğini kaybedebileceği ve Suriye yönetiminin direktiflerini yerine getirmek zorunda kalacağı kaydedildi. Bu durumda Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerden çekilebileceği ve İsrail'in "Suriye'nin güneyinde işgalci güç" olarak uluslararası alanda zor durumda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

KUZEY IRAK VE SURİYE'DE BÜYÜK ETKİ YARATACAK

Kanal 14'ün haberinde ise yaşananların Kuzey Irak'ta ve Suriye'de büyük etkilerinin olacağı değerlendirmesi yapıldı ve yeni bir döneme girildiği vurgulandı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de yaşanan gelişmelerin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalmasına sebep olacağı ve bunun Türkiye'nin tutumunu etkileyebileceği yorumu yapıldı. The Jerusalem Post'ta yer alan değerlendirmede, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin tutumunun önemli olacağı ve Türkiye'nin çağrıya kulak vermeyen örgütü bitirmek için yoğun operasyonlara başlayabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede, ABD yönetiminin Suriye politikasını değiştirmesi durumunda ise örgütün Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalacağı kaydedildi. DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nı üçüncü kez ziyaretinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında Kürtçe ve Türkçe okudu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın okuduğu mesajda, demokratik uzlaşmanın temel yöntem olduğu, PKK'nın ömrünü tamamladığı ve feshini gerekli kıldığı belirtilerek, "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadesi kullanıldı.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıdr_ersin:

Artık böyle asılsız başlıklarla milleti kandırmayı bırakın.Siz değil misiniz marketçi, bilmem kimler halkı kandırıyor diye haberler yapan.Aynı şekilde siz de habercilikte yalan ve iddiadan oluşan alakasız haberler yaparak halkı kandırıyorsunuz.En son Young Boys, malmö, bilmem hangi takımlar Galatasaray ile oynayacağı zaman Galatasaraydan korkuyorlar diye başlıklar atıp duruyordu bizim medya.Ne oldu asıl biz onlardan korkuyormuşuz.Şunu anlayın artık kimse bizden korkmuyor, kimse bizi kıskanmıyor, kimsenin uykusunu kaçırmıyoruz, dünya liderimiz yok.

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Haber YorumlarıMGk:

Reis ne diyorsa o

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıErol Birol :

Yahu bu israilin arkasında abd var. Uykularını kaçırdı filan hikaye adamlar abd nin en gelişmiş silahlarını kullanıyor. Milleti uyutmaya çalışmayın. Abd ve Ab hepsi bu İsrail in arkasında.

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Haber YorumlarıRevolver:

pkk nın feshedilmesi ypg ye katılımları arttırır. ypg de zaten abd ve israilin müttefiki. neden uykularını kaçırsın ki. çocuk mantığıyla haber yapıyorsunuz...

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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Bir gün ABD korkar Bir Gün Avrupa bir gün İsrail ama baksan bir papaz gitti :) sonra İsveç NATO’ya giremez dedi oda girdi ilginç dimi :)

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Haber Yorumlarımerttt düzgünnn:

sadece israilinmi,C.H.P. lilerin daha çok uykusu kaçtı.

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Haber Yorumlarıtarık tarık:

israilin uykusu niye kaçsın,tek başına 3 ülkeye bile saldırabiliyor.yalan başlıkla haber sunmayın

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Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Yaa yemin ederim öyle manşetler atıyosunuzki her şeyden soğutuyosunuz. İsrailin uykuları kaçmışmış yapma yaa İsraili bitim kadar sevmem ama başımıza pkk dan daha beterini bela edebilecek güce sahip olduklarını da iyi biliyorum. Dünya sermayesi bu kansızların elinde küçük ortağı ABD ukraynanın tüm madenlerinin yarısına kondu kapısından kovduğu adam paşa paşa dize geldi pkk nın feshimi israilin uykusunu kaçıracak yeter yaa insanların uyutan manşetler atmayın artık Allah aşkına

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

PKK biterse bir çok ülke perişan olur Yunan , Ermeni , İran , İsrail abd !!! Türkiye artık bu pislikten kurtulsun ! Çanakkale de kaç bin şehit verdik ? ingilizlerde lozanda barıştın mı ? barıştın ! burda devlet kimse ile masaya oturmuyor !! PKK’nın kapatıp gitmesini bekliyor sonrası çok güzel olacak askerimiz evine sağ Salim dönsün artık şehit haberi duymak istemiyoruz

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Haber YorumlarıKrank Biyel:

Uykusuzluktan hasta olmuş Netanyahu insomnia teşhisi koymuş doktorlar. Hakketen çok korktum diyor.

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