İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının dünya basınında geniş yankı bulduğu belirtildi. Yaklaşık 40 yıldır süren ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmanın sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilen çağrı, Türkiye'deki barış süreci açısından kritik bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı.

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısı, dünya basınında geniş yankı buldu. Öcalan'ın çağrısı, yaklaşık 40 yıldır süren ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmanın sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BBC, "Tutuklu PKK lideri silahları bırakma çağrısı yaptı" başlığıyla verdiği haberde, bu çağrının Türkiye'deki barış süreci açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı. CNN ise "Abdullah Öcalan, PKK'ya silahları bırakma çağrısında bulundu.

Reuters ve Daily Mail gibi basın kuruluşları da konuyu "Öcalan'ınbarış çağrısı Türkiye'de umut ve şüphe uyandırdı" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu. Uluslararası basın, çağrının Türkiye'deki farklı kesimler tarafından temkinli bir iyimserlikle karşılandığını belirtti.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu
img

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
img

Yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.