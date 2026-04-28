Objektif Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü Usta Oyuncu Selçuk Yöntem'e Verilecek

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek Objektif Tiyatro Festivali, 30 Nisan–10 Mayıs 2026 tarihleri arasında tiyatrodan müziğe, söyleşiden atölyelere uzanan geniş bir programla sanatseverleri buluşturacak. Açılış gecesinde Sunay Akın sahne alırken, Türk tiyatrosunun usta ismi Selçuk Yöntem'e Onur Ödülü verilecek. Türkçe ve Almanca etkinliklerin yer alacağı festivalde birçok ünlü sanatçı sahne alacak, Almanca oyunlar ve özel prömiyerler de izleyiciyle buluşacak.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Objektif Tiyatro Festivali, 30 Nisan'da başlayacak. 10 Mayıs'a kadar sürecek festival, tiyatro, müzik, söyleşi ve atölyelerden oluşan zengin programıyla sanatseverlerin karşısında olacak.

Festivalin açılışı, müzik dinletisi ve kokteyl ile yapılacak. Açılış gecesinde şair ve yazar Sunay Akın, festivale özel gösterisiyle sahne alacak. Festival kapsamında Objektif Kültür Merkezi Onursal Başkanı Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Selçuk Yöntem'e Onur Ödülü verilecek.

Objektif Kültür Merkezi Başkanı Cihan Kente, festivalin geniş katılımla gerçekleştirileceğini belirtti. Etkinliklerin Türkçe ve Almanca düzenleneceğini ifade eden Kente, programın her yaş grubuna hitap edecek şekilde hazırlandığı bildirildi.

Objektif Kültür Merkezi'nin (OKM) kuruluşundan bugüne kadar katkı sunan yönetmen oyuncu Mehmet Özgür'ünde onur konuğu olarak katılacağı açılış galasında, Erkan Can, Güven Kıraç, Bahtiyar Engin, Nedim Saban, Taies Farzan, Ercan Karaçaylı, Pervin Ünalp, Aytekin Atabey, Emrah Eren, Safinaz Özgür, Okan Atalay, Necmi Yapıcı, Mehmet Ali Nuroğlu ve Bülent Şakrak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı yer alacak. Festival programında ayrıca Taner Rumeli, Yetkin Dikinciler ve Ali Sürmeli'nin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek. Bülent Şakrak, "Canbaz" adlı yeni oyununun prömiyerini festival kapsamında gerçekleştirecek. Festivalde, çocuklara yönelik "Kağıt Geminin Yolculuğu" adlı tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Objektif Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Ertuğrul Karakaya'da, bu yıl ilk kez Almanca oyunların da sahneleneceği festivalde "Dansöz" ve "Dreck" adlı yapımların Almanca olarak izleyiciyle buluşacağını kaydetti. Festivalin bundan sonra Türkçe ve Almanca oyunlarla iki kültürü bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade eden Karakaya, festivalin son gününde Mahsus Mahal tarafından sanatçı Ruhi Su anısına bir saygı konseri düzenleneceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA