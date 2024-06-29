Obama, Biden'ın tartışmadaki duraklamalarına yanıt verdi

ABD'de eski Başkan Barack Obama, ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump arasında 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışması sırasında Biden'ın durakladığı ve kafa karışıklığı yaşadığı eleştirilerine yanıt verdi. Obama, "Kötü münazara geceleri olur. İnanın bana, biliyorum" dedi.

ABD'de 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump arasında 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışması sırasında Biden'ın eleştirilere neden olan davranışları ile ilgili olarak açıklama yaptı. Obama ABD Başkanı Biden'ı destekleyerek, "Kötü münazara geceleri olur. İnanın bana, biliyorum. Ancak bu seçim hala, hayatı boyunca sıradan insanlar için mücadele etmiş biri ile sadece kendini düşünen biri arasında bir seçim. Doğruyu söyleyen, doğruyu yanlışı bilen ve bunu Amerikan halkına dosdoğru söyleyen biri ile kendi çıkarı için yalan söyleyen biri arasında bir seçim. Dün gece bunu değiştirmedi ve bu yüzden Kasım ayında çok şey tehlikede" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, dün 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışmasında ABD'de eski Başkan Donald Trump ile 90 dakikalık performansı sırasında duraklaması ve kafa karışıklığı yaşaması sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. Biden'ın eski iletişim direktörü Kate Bedingfield, tartışmanın hemen ardından açıklama yaparak, "Bu konuda ikilem yok, bu Joe Biden için iyi bir tartışma değildi" ifadelerini kullandı.