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Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü

Dünya Haberleri

Dünyaca ünlü kasap Nusret, Londra restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından fiyatları düşürdü. Nusret, hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında kişi başı 39 sterlinlik bir öğle yemeği menüsü ekledi.

Dünyaca genelinde restoranları bulunan ünlü kasap Nusret, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı. Fiyatları aşağı çeken Nusret, menüye 39 sterlinlik bir öğle yemeği de ekledi.

"Saltbae" hareketiyle dünyaya ün salan ve birçok yerde restoran açan ünlü kasap Nusret, bir süredir gündemde değildi. Restoranlarındaki fahiş fiyatlardan dolayı müşterilerden eleştiri alan Nusret, gelen tepkilere daha fazla dayanamadı.

Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü

Ünlü kasap, Londra'da bulunan Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satıyordu ve bazı hesaplar 37,000 sterlini geçiyordu. Ancak bu aşırı fiyatlar müşterilerin tepkisini çekti ve birçok kişi Nusret'in insanlarla alay ettiğini söyledi. Pahalı fiyatlardan dolayı gelen eleştiriler sonrası Nusret'in restoranının, Londra'daki restoranı en kötü dereceli mekanlar arasında yer almasına ve başkentteki 23,811 restoran içinde 20,491. sıraya düşmesine neden oldu.

Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü

Eleştirilerin ardından Nusret, fiyatları aşağı çekti, hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında kişi başı sadece 39 sterlinlik bir öğle yemeği menüsü başlattı.

Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

o zen:

Nusret herkes bizim gibi aptal değil. Ne olacaktı pahalı olunca hava atmak için sana mı geleceklerdi. O kerizlerin patenti bizleriz

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