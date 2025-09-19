Nürnberg'de Azerbaycan Kültürü Sergilendi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Objektif Kültür Merkezi, "Qarbi Azerbaycan'ın Sanat Numuneleri" sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide, Azerbaycan'ın kültürünü yansıtan "Latis" halı sanatı ve Sardarlı ailesi tarafından geliştirilen el işçiliği ürünler tanıtıldı. Azerbaycan Ressamlar Birliği üyesi Lala Sardarlı, "Geleneksel sanatımızı koruyarak modern tekniklerle yeni yorumlar sunuyoruz" dedi.

Sergi, Azerbaycanlı Lala, Toghrul ve İskander Sardarlı ailesi tarafından oluşturulan "Latis" sanat markasının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Azerbaycan Ressamlar Birliği üyesi Lala Sardarlı, "Latis, bizim aile olarak geliştirdiğimiz bir sanat markasıdır. Geleneksel sanatımızı koruyarak, modern tekniklerle yeni bir yorum kazandırıyoruz" dedi.

Sardarlı ailesinin hazırladığı sandıklar ve mücevher kutuları Azerbaycan tarihinde ilk kez devlet kurumları tarafından resmi olarak sanat eseri kabul edilerek kayıt altına alındı. Bu eserlerin bir kısmı Türkiye'deki Topkapı Sarayı, Macaristan Ulusal Müzesi, Almanya'daki "Türk Tarihi ve Kültürü" Müzesi, Kuzey Kıbrıs'taki "Yakın Doğu" Müzesi ve Kanada'daki Prens Albert Üniversitesi gibi prestijli kurumların koleksiyonlarında yer alıyor.

Hem tematik figürinler, bijuteri ve dekoratif objeler hem de özel tasarım ürünlerle Azerbaycan kültürünü dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Sardarlı ailesinden Lala Sardarlı, "Güzelliği kutlayan ve duyuları memnun eden eserler, aslında ruhun eserleridir. Ellerimizle şekil veririz ama asıl yaratıcısı ruhumuzdur" diye konuştu.

Toghrul Sardarlı ise "Gelenekleri koruyarak modern tekniklerle yeni yaklaşımlar sunuyoruz. Hayatı değerli kılan da bu birleşimdir" ifadelerini kullandı.