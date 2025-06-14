Nürnberg'de Abdurrahim Özüdoğru Anma Töreni

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Nürnberg'de Abdurrahim Özüdoğru Anma Töreni
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Nürnberg'de aşırı sağcı NSU terör örgütü tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen anma töreniyle anıldı. Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Nürnberg kentinde işlettiği terzi atölyesinde 24 yıl önce aşırı sağcı ırkçı "Nasyonalsosyalist Yeraltı" (NSU) terör örgütü tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru için Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından anma töreni düzenlendi.

Özüdoğru'nun öldürüldüğü Gyulaer ve Simenens sokaklarının kesiştiği noktadaki anma töreni saygı duruşuyla başladı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, anma törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Nürnberg'de işlettiği terzi atölyesinde 13 Haziran 2001'de aşırı sağcı ırkçı terör örgütü NSU tarafından katledilen vatandaşımız Abdurrahim Özüdoğru'yu anmak için bir araya geldik. NSU'nun işlediği seri cinayetlerin üçü Nürnberg'de meydana gelmiştir. 9 Eylül 2000'de Enver Şimşek, 9 Haziran 2005'te İsmail Yaşar ve 13 Haziran 2001'de Abdurrahim Özüdoğru, bu vahşi terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan olmuşlar ve kendi iş yerlerinde acımasızca katledilmişlerdir. Bu vahşetin unutulmaması önemli. Kaybettiklerimizi geri getirmemizin maalesef bir yolu yok fakat onları unutmamak, hatırlarını yaşatmak elimizde."

"Irkçılık,yabancı düşmanlığı insanlık suçudur"

Cebeci, Türk vatandaşlarının Almanya'da zor işlerde çalışıp ekonomiye katkı sunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın dışlanmaları, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına maruz kalmaları kabul edilemez. Bizler ırkçılık, yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ideolojiler ve İslam karşıtlığının hastalıklı birer ruh hali olduğunu, birer insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktayız" dedi.

Alman üst yönetiminin de bu tür ideoloji ve düşünceleri "zehir" olarak tanımlamaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün bir toplumun sosyal, siyasi ve kültürel yapısını bozan böylesine tehlikeli bir 'zehrin' ortadan kaldırılması, uluslararası alanda topyekün bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle hep beraber sürekli, taviz vermeden ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Alman yetkililerin Türk toplumunun endişelerini giderecek adımları atmaya devam edeceğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan dua etti. Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi imamı Demirhan Türkoğlu da Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene Başkonsolos Cebeci'nin yanı sıra Muavin Konsolos Adnan Zafer Bekcekaral, Nürnberg/Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Akgün, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Nürnberg Şube Başkanı Salim Elcivan, Türk İnisiyatif Nürnberg (TİN) Sözcüsü İsmail Akpınar, Nürnberg Başkonsolosluk çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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