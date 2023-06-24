Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Mekke 2030 Vizyonu projeleri çerçevesinde iki mübarek dağ Nur ve Sevr Dağlarına yol yapma çalışmalarını hızlandırdı.

- Nur ve Sevr dağına çıkmak kolaylaşacak

MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Mekke 2030 Vizyonu projeleri çerçevesinde iki mübarek dağ Nur ve Sevr Dağlarına yol yapma çalışmalarını hızlandırdı.

Peygamber Efendimize ilk vahyin geldiği 643 metre yüksekliğindeki Nur Dağında yer alan Hira Mağarasının yakınına kadar yol yapılıyor. Kepçelerin 2 yıldır yoğun çalışmaları neticesinde, Hira Mağarasının yakınına kadar geniş bir araç yolu inşa ediliyor. Kabe'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'ndaki çalışmalarda ortaya çıkan yol alt yapısı, Hacı adaylarının gözlemleme için geldikleri noktadan belli oluyor.

Peygamberimizin Medine'ye hicret ederken, müşrikleri şaşırtmak için gittikleri Sevr Dağındaki mağaraya da ulaşmak artık kolaylaşacak. Yol çalışmalarının oldukça hızlandığı Sevr Dağında iş makinaları 43 derece sıcaklığa rağmen çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Nur Dağı'nın girişine konulan bir açıklama takı ile Hacı adayları dağdaki çalışmalarla ilgili bilgilendiriliyor. Çalışmaların ne zaman bitirileceği ise açıklanmadı.