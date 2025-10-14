Norveç, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliği'ni Kapatma Kararı Aldı
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bakanlık, kapatma gerekçesi hakkında bilgi verilmediğini duyurdu.
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliği'nin herhangi bir gerekçe sunulmadan kapatıldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Cecile Roang, Norveç basınına yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin kapatıldığı bilgisini doğrulayarak, "Büyükelçiliğin neden kapatıldığına ilişkin bize bir açıklama yapılmadı" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya