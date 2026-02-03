Norveç veliaht prensesinin tecavüzle suçlanan oğlu gözaltına alındı

Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, tecavüz suçlamasıyla salı günü hakim karşısına çıkmadan önce, saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dört kadına tecavüz de dahil 38 farklı suçlama yöneltilen 29 yaşındaki Marius Borg Høiby, bugün Oslo'da mahkemeye çıkacak.

Duruşma öncesi gözaltına alınma gerekçesiyse, bıçak kullanmak ve hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymamak. Høiby "yeniden suç işleme riski" değerlendirilerek gözaltına alındı. Polis Høiby'nin dört hafta gözaltına tutulması talebinde bulundu.

Høiby, o dönem ilişki yaşadığı bir kadına şiddet uygulama suçlamasıyla ilk kez Ağustos 2024'te gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana toplamda dört kez gözaltına alındı.

Hakkındaki ciddi suçlamaları reddeden Høiby, bazı daha küçük suçlamalarıysa kabul ediyor.

Kraliyet ailesiyle kan bağı bulunmayan Høiby, Mette-Marit'in 2001 yılında Norveç veliaht prensiyle evlenmeden önceki ilişkisinden doğan çocuğu.

Veliaht prensesin Epstein bağlantısı

Norveç kraliyet ailesini son dönemde sarsan tek skandalsa Høiby'ninki değil.

Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde, Norveç veliaht prensesinin 2011-2014 yılları arasında Epstein ile yazışmaları da ortaya çıktı.

Veliaht prenses Mette-Marit, cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçlusu Epstein ile temasının "kötü bir karar" olduğu itirafında bulundu. Aralarındaki iletişimin "utandırıcı" olduğunu söyleyen Mette-Marit, "Epstein tarafından işlenen istismar suçlarının mağdurlarına" sempati ve dayanışma mesajı gönderdi.

Belgeler, Mette-Marit'in, Epstein'in Florida'daki evinde o yokken dört gün kaldığını, ve bir yazışmada Epstein'e "bir annenin 15 yaşındaki oğluna sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadının bulunduğu bir duvar kağıdını göstermesinin uygun olup olmadığını sorduğunu" ortaya koymuştu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de Mette-Marit'in "kötü bir karar" verdiği görüşüne katıldığını söyledi. Başka yorum yapmasa da, bu üstü kapalı eleştiri bile ülkede ender görülen bir durum.

Norveç şimdi veliaht prensesin Epstein ile iletişiminin "toksikliğini" kavrayamamış, ve bu yazışmalarda resmi kraliyet e-posta adresini kullanmış olmasını tartışıyor.

Mette-Marit Norveç'in gelecekteki kraliçesi ve Kızıl Haç da dahil birkaç örgütün başında bulunmasıyla, toplumda öncü bir role sahip.

Öte yandan akciğer fibrozisi (sertleşmesi) hastası olan Mette-Marit için doktorlarının akciğer nakli kararı vermesi bekleniyor.

Marius Borg Høiby davasına mesafeli

Kraliyet ailesininse Marius Borg Høiby ile ilgili yargı sürecine mesafeli durduğu görülüyor.

Høiby'ye tecavüzden, uzaklaştırma kararına uymamaya, 3,5 kg marihuana taşımaktan trafikte hız yapmaya kadar bir dizi suç yöneltiliyor.

2024'te ilk gözaltına alındığında bazı ruhsal sorunları olduğunu ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Bugüne kadar gözaltında en fazla bir hafta geçiren Høiby'nin bu kez dört hafta gözaltında tutulması talep edildi.

Reuters haber ajansı, Oslo Bölge Mahkemesi'nin bu talebi kabul ettiğini duyurdu.

Norveç veliaht prensi Haakon geçen hafta yaptığı açıklamada, davada mağdur olarak yer alan kadınlarla iletişime geçerek "onların acısını paylaştıkları" mesajı verdiğini belirtmişti.