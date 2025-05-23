Norveç'te Dev Konteyner Gemisi Bahçeye Oturdu

Norveç'te Dev Konteyner Gemisi Bahçeye Oturdu
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Norveç'in Trondheim yakınlarındaki Byneset'te, bir adam uyandığında bahçesinde dev bir konteyner gemisini buldu. Olayda yaralanan olmadı ancak geminin karaya oturmasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Norveç'te bir adam uyandığında devasa bir konteyner gemisinin bahçesinde karaya oturduğunu gördü.

135 metre uzunluğundaki gemi Perşembe günü yerel saatle 05:00 (TSİ 06:00) sularında Johan Helberg'in evini birkaç metreyle ıskaladı.

Helberg'in bu sırada olan bitenden haberi yoktu.

Trondheim yakınlarındaki Byneset'te gerçekleşen olayda, Helberg bahçesindeki dev gemiyi panik halindeki komşusunun kapıyı çalmasıyla fark ettiğini söyledi.

Helberg TV2 "Günün açmayı sevmediğim bir saatinde kapı çaldı" dedi ve ekledi:

"Pencereye gittim ve büyük bir gemi görünce çok şaşırdım. Tepesini görebilmek için boynumu eğmek zorunda kaldım. O kadar gerçek dışıydı ki."

Norveç'in kamu yayıncısı NRK'ye konuşan Helberg, "Beş metre daha güneyde olsaydı yatak odasına girerdi. Ama ben hiçbir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

Komşu Jostein Jorgensen, geminin son sürat karaya doğru ilerlerken çıkardığı sesle uyandığını ve Helberg'in evine koştuğunu anlattı:

"Çoktan dışarıda olduğundan emindim ama hayır, hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Kapı zilini defalarca çaldım ama hiçbir şey yoktu.

"Ve ancak onu telefonla aradığımda kendisiyle temas kurmayı başardım."

Kıbrıs bandıralı NCL Salten adlı kargo gemisinde 16 kişi bulunuyordu ve rotasından çıktığında Trondheim Fiyordu üzerinden güneybatıya Orkanger'e doğru yol alıyordu.

Olayda yaralanan olmadı.

Kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ve Norveç polisinin soruşturmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Helberg, bahçesindeki davetsiz misafir için "Çok hantal yeni bir komşu ama yakında ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

Gemiyi kiralayan NCL'nin genel müdürü Bente Hetland, bunun "ciddi bir olay" olduğunu söyledi ve "kimsenin yaralanmamış olmasından dolayı minnettarız" dedi.

Hetland, "Şu anda olaya neyin sebep olduğunu bilmiyoruz ve ilgili makamlar tarafından sürdürülen soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Raporlara göre gemi daha önce 2023 yılında karaya oturmuş ancak kendi gücüyle kurtulmuştu.

BBC
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