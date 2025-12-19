ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin North Carolina eyaletinde iniş sırasında düşen özel jetin kazası sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle ve ailesi de bulunuyor.
- ABD'nin North Carolina eyaletinde, özel jetin iniş sırasında düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
- Kazada, emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğu da hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.
ABD'nin North Carolina eyaletinde, özel jetin iniş sırasında düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Federal Havacılık İdaresi, 'Cessna 550' tipi özel jetin North Carolina eyaletinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü duyurdu.
JETTEN KURTULAN OLMADI
Kaza sonrasında çıkan yangın sebebiyle kesin yolcu listesinin açıklanamadığı belirtilirken, jetteki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.
