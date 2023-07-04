Normandiya Çıkarması'na katılan son Fransız komandosu Leon Gautier hayatını kaybetti
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İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'na katılan ve yaşayan son Fransız komandosu olan Leon Gautier, 100 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da başsağlığı mesajı yayınladı.
İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Haziran 1944'te Müttefik Devletler'ce başlatılan Normandiya Çıkarması'na katılan ve Özgür Fransa Ordusu'nun 1. Deniz Komandoları Taburu'nda görev yapan Leon Gautier, dün 100 yaşında hayatını kaybetti. Gautier, savaşta Normandiya sahillerine ayak basmış, yaşayan son Fransız komandosuydu. Gautier'in ölüm haberini, bölgede bulunan Ouistreham kasabasının Belediye Başkanı Bail verdi. Bail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ouistreham'a ve görevine derinden bağlı, Kieffer Komando (1. Deniz Komandoları Taburu) gazisi Bay Leon Gautier'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat Sevgili Leon" ifadelerini kullandı.NORMANDİYA ÇIKARMASITarihin en büyük deniz çıkarması olarak bilinen Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası'nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Batı Avrupa'da müttefik kuvvetlerin başkomutanlığını yapan ABD'li general Dwight D. Eisenhower, 6 Haziran 1944'te hazırlıklarını tamamlamış olan deniz kuvvetlerine saldırı emrini verdi.Dönemin Alman istihbaratı ve askeri komutası, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 6 Haziran'da bir çıkarma beklemiyordu. Normandiya bölgesindeki Nazi kuvvetlerinin komutanlığına getirilen Erwin Rommel, bu koşullarda çıkarmanın mümkün olmadığını düşünerek eşinin doğum gününü kutlamak için cepheden ayrılmıştı.Çıkarmada yarım milyon askerin öldüğü tahmin ediliyor. Warfare History Network'ta yer alan verilere göre iki taraftan toplam 425 bin asker yaşamını yitirdi.MACRON'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Leon Gautier'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda, "Bana, 'Biz kahraman değiliz, sadece görevimizi yaptık' derdi. Kieffer komandolarının son üyesi, 176 Fransız yoldaşıyla birlikte 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya çıkan, Kurtuluş'un kahramanı Leon Gautier aramızdan ayrıldı. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.