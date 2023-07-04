Normandiya Çıkarması'na katılan son Fransız komandosu Leon Gautier hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'na katılan ve yaşayan son Fransız komandosu olan Leon Gautier, 100 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da başsağlığı mesajı yayınladı.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Haziran 1944'te Müttefik Devletler'ce başlatılan Normandiya Çıkarması'na katılan ve Özgür Fransa Ordusu'nun 1. Deniz Komandoları Taburu'nda görev yapan Leon Gautier, dün 100 yaşında hayatını kaybetti. Gautier, savaşta Normandiya sahillerine ayak basmış, yaşayan son Fransız komandosuydu. Gautier'in ölüm haberini, bölgede bulunan Ouistreham kasabasının Belediye Başkanı Bail verdi. Bail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ouistreham'a ve görevine derinden bağlı, Kieffer Komando (1. Deniz Komandoları Taburu) gazisi Bay Leon Gautier'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat Sevgili Leon" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Leon Gautier'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda, "Bana, 'Biz kahraman değiliz, sadece görevimizi yaptık' derdi. Kieffer komandolarının son üyesi, 176 Fransız yoldaşıyla birlikte 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya çıkan, Kurtuluş'un kahramanı Leon Gautier aramızdan ayrıldı. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.