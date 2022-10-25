Normal doğuma giren hamile kadının, çıktıktan sonra yaptığı itiraf büyük tepki çekti

Kanada'da yaşayan ve üçüncü çocuğuna hamile kalan Hanna Faustino adlı kadın, doğumdan çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı itiraf nedeniyle büyük tepki gördü. Doğum sırasında cinsel anlamda haz duyduğunu belirten kadın, bu durumu özel bırakmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Kanada Ontario'da yaşayan 36 yaşındaki Hanna Faustino adlı kadın, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Sorunsuz bir hamilelik geçiren kadın, doktorların da tavsiyesiyle normal doğum yapmaya karar verdi.

DOĞUM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Doğumda farklı bir deneyim yaşadığını belirten kadın, doğum sonrasında gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faustino, "Doğum sırasında zihnimi bedenime teslim ettim ve cinsel anlamda hazza benzer bir deneyim yaşadım. Bir nefes ritmi buldum ve kocam beni desteklerken çömeldim. Normal doğum bence harika" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ancak genç kadının bu sözleri, diğer kadınlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kadınlar, özelini açtığı gerekçesiyle Hanna Faustino'ya eleştiride bulunarak, "Yaşadıkların sana kalmalıydı" yorumunda bulundular.