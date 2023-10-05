Nobel edebiyat ödülünü Norveçli yazar Jon Fosse kazandı

Norveçli yazar Jon Fosse, Nobel Edebiyat Ödülü'nü, "söylenemeyeni dile getiren" çalışmalarıyla kazandı. Fosse, 40'tan fazla oyun ve diğer eserleriyle tanınan bir dramatisttir. Ödül, Norveçli bir yazarın dördüncü Nobel ödülüdür.

Norveçli yazar Jon Fosse, "söylenemeyeni dile getiren" oyunları ve yazıları nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Ülkesinin en çok sahnelenen dramatistlerinden biri olan 64 yaşındaki Fosse, 40'tan fazla oyunun yanı sıra romanlar, öyküler, çocuk kitapları, şiirler ve denemeler yazdı.

Nobel Edebiyat Komitesi Başkanı Anders Olsson, Fosse'nin çalışmalarının "Norveç kökenlerinin dil ve doğasında kök saldığını" söyledi.

Ödülü açıklayan akademinin kalıcı sekreteri Mats Malm, Fosse'yi kazandığı bilgisini vermek için telefonla ulaştı. Yazarın kırsal bir bölgede araba kullanırken olduğunu ve dikkatli bir şekilde eve gitmeyi söz verdiğini belirtti.

Fosse, Nobel alan dördüncü Norveçli yazar oldu. Bjørnstjerne Bjørnson 1903'te, Knut Hamsun 1920'de ve Sigrid Undset 1928'de ödüllendirildi.

Fosse'nin çalışması "Yeni Bir Ad: Septoloji VI-VII" - Olsson tarafından Fosse'un "büyük eseri" olarak tanımlanmıştır - 2022'de Uluslararası Booker Ödülü için finalist oldu.

Nobel Ödülleri, İsveçli mucit Alfred Nobel'in vasiyetiyle bırakılan 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) nakit ödül içerir. Kazananlar, ayrıca Aralık ayındaki ödül törenlerinde 18 ayar altın madalya ve diploma alırlar.

Geçen yıl Fransız yazar Annie Ernaux, Nobel Edebiyat Komitesi'nin "cesaret ve klinik keskinliği" olarak nitelendirdiği kitaplarını kazandı. 119 Nobel edebiyat laureatı arasında sadece 17. kadın olan Ernaux, uzun süredir ödülün Avrupalı ve Kuzey Amerikalı yazarlara odaklandığı, aynı zamanda çok erkek egemen olduğu eleştirilerine maruz kaldı.

2018'de ödül, İsveç Akademisi'ni sarsan cinsel saldırı iddiaları sonrasında ertelendi ve üyelerin istifalarına yol açtı. Akademi kendini yeniden yapılandırdı ancak 2019 ödülünü Sırp savaş suçlarının savunucusu olarak adlandırılan Avusturyalı Peter Handke'ye verdiği için daha fazla eleştiriyle karşılaştı.