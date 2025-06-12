Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux, 4 Haziran'da katıldığı bir televizyon programında İsrail'in katliamlarına devam ettiği Gazze'deki durumla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BU KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEMİŞİM GİBİ YAZIYORDUM"

Gazze'deki şiddeti soykırım olarak nitelendiren Ernaux, "Aylardır içimde büyüyen bir his var: her gün Gazze'den hayatları pahasına görüntü çeken muhabirlerin kaydettiği sahneleri izlerken daha da büyüyen bir his. Delik deşik edilmiş okullar, binalar, hastaneler, ölmüş ya da sakat kalmış çocuklar, bombalardan kaçmaya çalışan tüm bir halk. Yapmam gereken bir şey var ama yapmıyorum hissi. Yazma eylemini değersiz hatta korkakça bir şeye dönüştüren bir his. Bu korkunç görüntüleri görmemişim gibi yazıyordum." ifadelerini kullandı.

Annie Ernaux

"GAZZE İNSAN HAKLARININ AYAKTA DURMASI VEYA ÖLMESİ GEREKEN YERDİR"

Ayrıca Ernaux, şu çarpıcı sözleri de kullandı: " Gazzelilerin parçalanarak ölmeme derdine düştüğünü okumamış gibi yazıyordum. Çünkü onlar için gerçeklik artık hayat değil ölüm. İnsan hakları ve ahlakın herhangi bir anlamı varsa, Gazze bu değerlerin ayakta durması veya ölmesi gereken yerdir."

300 YAZAR "SOYKIRIM" DEMİŞTİ

Annie Ernaux, aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jean-Marie Gustave Le Clézio ile birlikte toplam 300 Frankofon yazarın imzaladığı ve 27 Mayıs'ta Libération gazetesinde yayınlanan bir bildiriye de imza atmıştı. Bildiride yazarlar, "7 Ekim 2023'te sivillere karşı işlenen suçları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olarak nitelendirmenin acil olduğu gibi, bugün soykırımı adlandırmak da gerekli" denmişti.

ANNİE ERNAUX KİMDİR?

1940 yılında Fransa'nın Lillebonne şehrinde doğan Ernaux, uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974 yılında ilk romanı "Les Armoires Vides"i (Boş Dolaplar) yayımlayan yazar, pek çok çalışmasında otobiyografik bir anlatımı tercih etti. 1984 yılında "La Place" (Babamın Yeri) isimli ikinci romanıyla Renaudot Ödülü'nü kazandı. Okuruna toplumsal bir anlatım sunan Fransız yazar; sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri de sık sık konu edindi. İlk kitabının haricinde Ernaux'nun, "Seneler", "Yalın Tutku" ve "Kürtaj" gibi Türkçeye çevrilmiş bazı kitapları da bulunuyor.