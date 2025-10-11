Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde önceki gün yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ, VENEZUELALI MUHALEFET LİDERİNE

Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Maria Corina Machado

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN, "BİLGİ SIZINTISI" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın da uzun süre hayalini kurduğu Nobel Barış Ödülü ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Ödülün kime verileceği açıklanmadan saatler önce Machado'ya yönelik sanal bahislerde olağandışı artışlar gözlemlendi. Bu durum, ödül sonuçlarına yönelik bilgi sızıntısı şüphelerini de beraberinde getirdi.

BAHİSLER BİR ANDA ARTTI

Bir bahis platformunun verilerine göre, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kazanma olasılığı perşembe gece yarısından sonra bir anda yükselişe geçti. Başlangıçta yüzde 3,75 seviyesinde olan oran, birkaç saat içinde yüzde 72,8'e kadar yükseldi.

"65 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANÇ" İDDİASI

Artışı gören çok sayıda kullanıcı, Machado için yüksek miktarlarda bahis oynadı. Bazı hesapların yeni açılmış olması şüpheleri artırırken, bir kullanıcının bu artıştan 65 bin dolardan fazla kazanç sağladığı iddia edildi.

NOBEL ENSTİTÜSÜ: BİR SUÇ AKTÖRÜNÜN HEDEFİ OLMUŞ OLABİLİRİZ

Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken konuya ilişkin Bloomberg'e açıklama yaptı. Kurumlarının olası bir sızıntıdan etkilendiğini söyleyen Harpviken, "Bilgilerimiz üzerinden para kazanmak isteyen bir suç aktörünün hedefi olmuş olabiliriz." dedi. Harpviken, henüz bir bilgi sızıntısına dair kesin kanıt bulunmadığını, konunun resmi olarak araştırılacağını söyledi.