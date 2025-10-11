Haberler

Nobel Barış Ödülü'ne "bahis" soruşturması

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nobel Barış Ödülü açıklanmadan saatler önce, ödülü alan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado adına yapılan sanal bahislerde sıra dışı artış yaşandı. İddialara göre bir kullanıcısı kısa sürede yaşanan artıştan 62 bin doların üzerinde kazanç sağlarken, ödül sonucuna dair bilgi sızıntısı şüphesi nedeniyle Nobel komitesi soruşturma başlattı.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde önceki gün yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ, VENEZUELALI MUHALEFET LİDERİNE

Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturmasıMaria Corina Machado

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN, "BİLGİ SIZINTISI" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın da uzun süre hayalini kurduğu Nobel Barış Ödülü ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Ödülün kime verileceği açıklanmadan saatler önce Machado'ya yönelik sanal bahislerde olağandışı artışlar gözlemlendi. Bu durum, ödül sonuçlarına yönelik bilgi sızıntısı şüphelerini de beraberinde getirdi.

BAHİSLER BİR ANDA ARTTI

Bir bahis platformunun verilerine göre, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kazanma olasılığı perşembe gece yarısından sonra bir anda yükselişe geçti. Başlangıçta yüzde 3,75 seviyesinde olan oran, birkaç saat içinde yüzde 72,8'e kadar yükseldi.

Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

"65 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANÇ" İDDİASI

Artışı gören çok sayıda kullanıcı, Machado için yüksek miktarlarda bahis oynadı. Bazı hesapların yeni açılmış olması şüpheleri artırırken, bir kullanıcının bu artıştan 65 bin dolardan fazla kazanç sağladığı iddia edildi.

NOBEL ENSTİTÜSÜ: BİR SUÇ AKTÖRÜNÜN HEDEFİ OLMUŞ OLABİLİRİZ

Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken konuya ilişkin Bloomberg'e açıklama yaptı. Kurumlarının olası bir sızıntıdan etkilendiğini söyleyen Harpviken, "Bilgilerimiz üzerinden para kazanmak isteyen bir suç aktörünün hedefi olmuş olabiliriz." dedi. Harpviken, henüz bir bilgi sızıntısına dair kesin kanıt bulunmadığını, konunun resmi olarak araştırılacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Karadeniz'deki ilin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak

Büyükşehrin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızahit korkmaz:

Geçmişinde İsrail taraftarı olduğunu belirten Amerika yandaşı bir muhalif şaşırdık mı? Tabii ki değil. Amerika, ileride görmek istedi Venezuela başkanını desteklemeye çalışıyor bunu da ödül üzerinden yapmaya çalışıyor. Önce Trump Nobel ödülünü gündeme getirdi kime verilecek diye bir soru işareti oluştu insanlar zihninde, sonra da Venezuella muhalefetini bu ödüle layık gördüler. Tam bir proje...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Çok mantıklı bir analiz. Tebrik ederim.

yanıt4
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sorusu tartışma yarattı
Karadeniz'deki ilin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak

Büyükşehrin başına talih kuşu kondu! İki Türk devi bölgede üs kuracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.