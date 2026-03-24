Nijerya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: 10 ölü, 20 yaralı

NİJERYA'nın Niger eyaletinde yolcu ve yük taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Sözcüsü Felicia Kalu tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesimindeki Niger eyaletine bağlı Tafa-Gujeni kara yolunda, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak devrildi. Hem ticari yük hem de yolcu taşıyan kamyonda toplam 33 erkeğin bulunduğu açıklanırken, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralanan 20 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, 3 kişinin de kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

FRSC yetkilileri, kazanın ana nedeninin aşırı hız ve kurallara aykırı yolcu taşıma olduğunu vurgulayarak sürücüleri uyardı.

