Nijerya'da Tekne Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

NİJERYA'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden Ilushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin, alabora olduğu belirtildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
