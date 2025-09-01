Nijerya'da Tekne Faciası: 13 Ölü, 22 Kayıp
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri teknenin nehirde battığı bildirildi. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya