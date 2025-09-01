Nijerya'da Tekne Faciası: 13 Ölü, 22 Kayıp

Nijerya'da Tekne Faciası: 13 Ölü, 22 Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki Birnin Magaji bölgesinde silahlı çetelere karşı kaçan halkın bindiği tekne nehirde battı. Olayda 13 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi kayboldu. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

NİJERYA'nın Zamfara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri teknenin nehirde battığı bildirildi. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan aşırı sağcı AfD'ye destek: Ya Almanya AfD'yi seçer ya da sonu gelir

Seçimlere Elon Musk da dahil oldu! Seçtiği taraf çok su kaldırır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.