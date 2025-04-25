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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 15 Yolcu Kaçırıldı

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 15 Yolcu Kaçırıldı
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Nijerya'nın Benue eyaletinde, silahlı kişiler iki yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda çoğu kadın 15 kişiyi kaçırdı. Olayın ardından sürücü ve bazı yolcular sağ kurtulmayı başardı.

NİJERYA'nın Benue eyaletinde silahlı kişiler tarafından iki yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 15 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya Karayolu Taşımacılığı Çalışanları Sendikası Benue Sekreteri Yakubu Onu, yaptığı açıklamada silahlı kişilerin, Nada-Adoka kara yolundaki Gwer bölgesinde yolcu taşıyan iki araca baskın düzenlediğini belirtti. Onu, silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 15 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Onu'nun açıklamasına göre ilk araçta bulunan dokuz yolcudan altısı, silahlı kişiler tarafından kaçırılarak ormana götürüldü. İkinci araçta bulunan sekiz kişi ise Naka kasabası yakınlarında aynı silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olaydan sağ kurtulan sürücü ve üç yolcu, durumu polise bildirerek yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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