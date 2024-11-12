Nijerya'da Maden Ocağı Göçtü: 13 Ölü

NİJERYA'nın Plateau eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın Bassa Bölge Başkanı Joshua Riti, 10 Kasım'da eyalete bağlı Bassa bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldiğini ve göçükte 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti.