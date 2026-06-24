Nijerya'da ikizler ikizlerle evlendi

Hafta sonu Nijerya'nın güneybatısındaki Ibadan şehrinde bir kilisede toplanan konuklar, nadir bir olaya tanık olduklarını biliyorlardı.

İkiz erkek kardeşler Taiwo ve Kehinde Oguntoye, ikiz kız kardeşler Taiwo ve Kehinde Adediran ile neşeli toplu törende evleniyordu.

Nijerya'nın güneybatısında çoğunlukta olan Yoruba halkı, alışılmadık derecede yüksek sayıda ikiz doğumla biliniyor ama iki çift ikizin evlenmesi her gün yaşanan bir olay değil.

Taiwo Oguntoye, düğün gününde "Birçok ikiz tanıyoruz, ancak bu evlilik Tanrı tarafından gelmiş gibi geliyor. Her zaman ikizlerle evlenmeyi hayal etmiştik" diyor.

"Tanrı'nın lütfuyla, ilk ve ikinci çocuklarımızın da ikiz olmasını diliyoruz. Bu bizim kalbimizin arzusu."

İkizler, Yoruba kültüründe bir nimet olarak kabul ediliyor ve isimleri önceden belirleniyor. Büyük çocuğa Taiwo adı veriliyor ki bu da "dünyayı sınayan" anlamına geliyor. Küçük çocuğa ise Kehinde adı veriliyor ve bu da "sonradan gelen" demek.

Oguntoye-Adediran aşk hikayesi, dördünün de Ibadan Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü 10 yıl öncesinde başladı.

Bir öğretim görevlisi, Oguntoye kardeşlere tanışmaları gereken ikiz kız kardeşler tanıdığını söyledi ve bu da kardeşlerin ilgisini çekti.

Taiwo Oguntoye "Daha önce başka ikiz kız kardeşlerle tanışmadığımız anlamına gelmiyor. Bazılarıyla çıktık ama işler yolunda gitmedi" diyor.

Kız kardeşler başlangıçta tanışmaya direndiler ve öğretim görevlisinin telefonlarına cevap vermediler. Sonunda bir buluşma ayarlandı.

Şimdi 40'lı yaşlarının başındaki Taiwo Oguntoye "Sonunda onları ziyaret ettik, konuştuk ama o zaman bir ilişkiyle ilgilenmiyorlardı" diye anlatıyor

Bunun yerine, dörtlü arkadaş oldu. Ancak hayat onları farklı yönlere götürdü.

Ibadan'da yüksek lisans eğitimi gören kız kardeşler, eğitimlerine devam etmek için yurt dışına giderken, erkek kardeşler ise Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde seyahat edip, çalıştılar.

Yıllar geçtikten sonra kardeşler tekrar iletişime geçti.

Zamanla, başlangıçtaki şüpheye rağmen, aralarındaki bağ inkar edilemez hale geldi.

Çiftlerin aileleri bu ilişkilerden çok memnundu. Taiwo Oguntoye, kayınpederi ve kayınvalidesiyle anında bağ kurduğunu hatırlıyor.

"Herkes bizi gördüğüne çok sevindi, sanki onları tüm hayatımız boyunca tanıyormuşuz gibi hissettik" diyor.

"Babamızın evindeki oğullar gibi muamele gördük."

Gururlu akrabalar, çiftlerin kıyafetlerini uyumlu hale getirdiği düğüne şık kıyafetlerle

Düğünde birkaç başka ikiz çift de vardı.

Oguntoye kardeşler, çift yumurta ikizleri olmaları nedeniyle bazı fiziksel farklılıklara sahip ama eşleri tek yumurta ikizi.

Kehinde Oguntoye. "Eşlerimiz o kadar birbirine benziyor ki, aile üyeleri bile bazen onları karıştırıyor. Biz karıştırmıyoruz, kendi eşlerimizi çok iyi tanıyoruz" diyor.

Kardeşler, eşleriyle benzer kişiliklere sahip olduklarını ve duruma bağlı olarak bazen sessiz, bazen dışa dönük olduklarını söylüyorlar.

Taiwo Oguntoye, çok yakın olmalarına rağmen evli çiftlerin ayrı yaşayacaklarını söyledi.

Şimdilik, yeni evliler, neredeyse mükemmel bir tanışmayla başlayan, ancak yıllarca durakladıktan sonra sonunda bölgenin en çok konuşulan evliliklerinden ikisine dönüşen aşk hikayelerinin yeni bir bölümünün tadını çıkarıyorlar.

Katkıda bulunan: BBC Yoruba'dan John Alabi

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.