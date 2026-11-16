New York'ta 8 kişinin öldüğü enkazdan 4 gün sonra sağ çıkan kedi sahibine kavuştu

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New York'un Brooklyn ilçesinde geçen hafta çöken üç katlı binanın enkazında kaybolan bir kedi, dört gün sonra sağ bulundu. BBC'nin haberine göre Isaac adlı kedi, 13 yaşındaki sahibi Zariah Coleman'a teslim edildi.

KEDİSİ İÇİN HERKESE SESLENMİŞTİ

Coleman ailesi, binanın bir cephesinin tümüyle yıkılması üzerine evinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu sırada kedisi kaybolan Zariah, Isaac'in bulunması için kamuoyuna duygusal bir çağrı yapmıştı.

EVLERİNİN ENKAZINDAN ÇIKARILDI

Şehir yetkilileri kediyi daha sonra ailenin evinin enkazında buldu. Zariah ile Isaac'in yeniden buluştuğu anın görüntüleri pazar günü öğleden sonra yetkililerce paylaşıldı.

ÇÖKMEDE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Flatbush mahallesindeki üç katlı bina geçen çarşamba günü çökmüş, olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: BBC