New York'ta kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
ABD'nin New York kentinde son üç yılın en yoğun kar yağışı etkili oldu. Binlerce uçuş iptal edildi, bölge sakinlerine seyahat planlarını gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

ABD'nin New York kentinde son üç yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

ABD'li meteoroloji uzmanları, New York'ta son üç yılın en yoğun kar yağışının görüldüğünü açıkladı. Ülke genelinde dün saat 16.00 itibarıyla bin 472 uçuşun iptal edildiği, 5 bin 500'den fazla uçuşun ise ertelendiği belirtildi.

New York Valisi Kathy Hochul, bölge sakinlerine seyahat planlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. New Jersey Valisi Tahesha Way de kar küreme ekiplerine alan açılması için sürücülerin yollardan uzak durması uyarısında bulundu.

Yetkililer, New York ve New Jersey'de 5 ila 12 santimetre kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Haberler.com
