New York'ta sığınmacılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kente on binlerce kaçak göçmenin gelmesi nedeniyle şehirde olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. New York'un ana barınma sistemindeki insan sayısı 61 bini aşarak rekor kırarken, Adams, federal hükümet ve eyalete finansman çağrısında bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kararı sosyal medya hesabından paylaştı.