New York'ta Filistin Meselesi İçin Uluslararası Konferans Düzenlenecek

ABD'nin New York kentinde, 28-30 Temmuz tarihleri arasında, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi amacıyla Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans düzenlenecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi amacıyla, Fransa ve Suudi Arabistan'ın başkanlıklarında gerçekleştirilecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek.

Konferans kapsamında, 23 Mayıs'ta New York'ta bir hazırlık toplantısı düzenlenmiş ve farklı konu başlıkları altında 8 çalışma grubu belirlenmişti. Ayrıca, çalışma gruplarının başkanlarınca Birleşmiş Milletler (BM) üyesi katılımcı ülkelerin görüş ve önerileri derlenmişti. Konferans, güncel gelişmeler ışığında iki devletli çözümün hayata geçirilmesini teminen atılabilecek somut ve takvime bağlı adımlara odaklanacak. Türkiye, 'İki Devletli Çözümün Muhafazası' başlıklı Çalışma Grubu'na İrlanda ile birlikte eş başkanlık edecek. Diğer yandan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın burada ikili temaslarda bulunması ve yan etkinliklere de katılması bekleniyor.