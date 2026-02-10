Haberler

ABD'de aşırı soğuk dehşeti! Can kaybı sayısı arttı

Güncelleme:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ocak ayının sonlarından itibaren aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e ulaştığını açıkladı. Öte yandan Mamdani hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfırın altına düştüğü şehirde, 1400 evsizin barınaklara yerleştirildiğini de söyledi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent genelinde ocak ayının sonlarından itibaren etkili olan aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle hafta sonu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

CAN KAYBI SAYISI 18'E ULAŞTI

Mamdani, ocak ayının sonlarından itibaren hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"KAYBEDİLEN HER HAYAT BİR TRAJEDİDİR"

19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiğini kaydeden Mamdani, "Kaybedilen her hayat bir trajedidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
