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New York Belediye Başkanı Mamdani'den ABD hükümetine Netanyahu çağrısı

New York Belediye Başkanı Mamdani'den ABD hükümetine Netanyahu çağrısı
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda onu tutuklama yetkisinin federal hükümette olduğunu belirtti.

NEW York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını belirterek, federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini bildirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sanal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ve 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü soykırımın mimarlığını yaptığını söyledi. Gazze'de hedef alınan çocukları ve hastaneleri, uygulanan gıda ablukasını, öldürülen insani yardım çalışanlarını ve gazetecileri anımsatan Mamdani, "Bütün bunlar yaşanırken, insanları öldüren bombaların parası ise ABD'lilerin cebinden çıkıyor" dedi.

Mamdani, Netanyahu'nun yol açtığı yıkımın fark edilmesi ve mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini kaydederek, New York'a gitmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emrini yerine getirip getiremeyecekleri konusunda tüm yolları incelediklerini aktardı. Mamdani, "Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM'ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum. Netanyahu ve diğer tüm savaş suçlularının New York'ta yeri yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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