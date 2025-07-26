New Mexico Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

New Mexico Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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New Mexico Üniversitesi'nin öğrenci yurdunda düzenlenen silahlı saldırıda 14 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 19 yaşındaki bir kişi yaralandı. Saldırı sonrası 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki New Mexico Üniversitesi'nin öğrenci yurdunda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

New Mexico eyaletinin Albuquerque kentindeki New Mexico Üniversitesi'nin Casas Del Rio öğrenci yurdu kompleksinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

New Mexico Eyalet Polisi Şefi Troy Weisler, düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu kompleksindeki bir odada 4 kişinin video oyunu oynadığını ve 18 yaşındaki şüphelinin odadaki diğer kişilere ateş etmeye başladığını söyledi. Weisler, saldırı sonucu 14 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 19 yaşındaki bir kişinin de yaralandığını kaydetti.

New Mexico Eyalet Polisi, daha sonra 18 yaşındaki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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