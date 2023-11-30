Netflix'in yeni popüler dizisi: Neredeyse Sıradan Bir Aile

Squid Game'den sonra Netflix, Neredeyse Sıradan Bir Aile adlı gerilim ve dram dizisini yayınladı. Dizi, sıradan bir İsveçli ailenin hayatının korkunç bir olayla nasıl değiştiğini anlatıyor. Olayları anne, baba ve kızın bakış açısından gözlemleyebileceğiniz dizi, izleyicilere sevdikleri insanları korumak için ne kadar ileri gidebileceklerini sorgulatıyor.

Squid Game tüm dünyayı kasıp kavurdu. Bunun üzerine Netflix yepyeni bir projeye imza attı. Squid Game : The Challenge. Bu yarışma epey ses getirdi. Ancak kaçırmamanız gereken farklı, sürükleyici bir ilk şov daha var: O da Neredeyse Sıradan Bir Aile. Tam bir televizyon ziyafeti sunuyor. Polisiye gerilim ve dramı iliklerinize kadar hissedeceksiniz. İşte detaylar…

Netflix'ten yepyeni bir başyapıt daha! Neredeyse Sıradan Bir Aile!

Tüm dünyayı ekrana kilitleyen Squid Game'den sonra Netflix, bu başarıyı daha da taçlandırma kararı aldı. Popüler dizinin realite şovu Squid Game: The Challenge'ı ekrana getirecek. Herkes bu haberi beklerken Netflix, akıllara durgunluk verecek bir işe daha imza attı. Neredeyse Sıradan Bir Aile, Squid Game: The Challenge kadar çılgınca değil belki ama beyninizi yakacak.

Neredeyse Sıradan Bir Aile, aynı adı taşıyan en çok satan kitaptan uyarlandı. Dizi, korkunç bir olayla hayatları değişen görünüşte sıradan bir İsveçli aileyi konu alıyor. Bu sıradan ailenin ergenlik çağındaki kızları cinayetle suçlanır. Film bu şaşırtıcı olay sonrası gelişmeleri anlatıyor.

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Dizi yalnızca tek bir bakış açısına bağlı kalmıyor. Anne, baba ve kızın bakış açısından olaylar ele alınıyor. Film boyunca olayları 3 ana karakterin bakış açısıyla gözlemleyebileceksiniz. Sürekli olarak perspektifleri değişiyor. Buna rağmen zaman çizelgelerini değişmiyor. Böylece aynı sahnelerin üç farklı perspektiften anlatıldığını görebileceksiniz.

Yönetmen, size daha büyük resmi sunmak için üst üste gelecek şekilde anlatmayı başarıyor. Ayrıca bu tablo göründüğü kadar basit değil. Dizi, her izleyiciye basit ama çok büyük bir soru soruyor: Sevdiğiniz insanları korumak için ne kadar ileri gidersiniz?

Dizinin başrollerinde Björn Bengtsson, Lo Kauppi, Alexandra ve Karlsson Tyreforsyer alıyor. Londra'nın sakin bir banliyösünde, gösterişli bir malikanede Sandell ailesi, normal bir hayat sürüyordu. Bu aile, papaz Adam, avukat Ulrika ve 19 yaşındaki kızları Stella'dan oluşuyor. Her şey sıradan gibi görünüyordu ta ki Stella bir cinayetle suçlanıp tutuklanana kadar. Ailenin hayatı bu olayla mahvoldu. Kızlarını kurtarmak için her şeyi göze alan aile birbirlerini ne kadar tanıdıklarını sorgulamaya başlar.

Neredeyse Sıradan Bir Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Per Hanefjord oturuyor. Senaryosu ise Mattias Edvardsson, Hans Jörnlind ve Anna Platt kaleminden çıktı. Dizinin yapımcılığını ise Pernilla Eriksson, Emma Hägglund, Iréne Lindblad ve Anna Sofia Mörck üstleniyor.