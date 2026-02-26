Haberler

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Güncelleme:
İsrail'e resmi ziyarette bulunan Narendra Modi, Tel Aviv'de Netanyahu tarafından karşılandı. Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarılan Modi, o anlara ilişkin fotoğrafları "Büyük onur duydum" notuyla paylaştı. Ancak Modi'nin bu paylaşımı kendi halkı tarafından dahi eleştiri bombardımanına tutuldu.

  • Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'e resmi ziyaret kapsamında Tel Aviv'e indi.
  • Modi, sosyal medyada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kucakladığı için eleştirildi.
  • Hintli sosyal medya kullanıcıları, Modi'ye İsrail'in Gazze'deki eylemlerine atıfta bulunarak tepki gösterdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tel Aviv'e indi. Ben Gurion Havalimanı'nda Modi'yi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu karşıladı. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.

"BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Modi, "İsrail'e indim. Havalimanında Başbakan Netanyahu ve Bayan Netanyahu tarafından karşılanmaktan büyük onur duydum. Hindistan-İsrail dostluğunu güçlendirecek ikili görüşmeler yapmayı ve verimli sonuçlar almayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"SENDEN UTANIYORUZ" YORUMLARI

Uçaktan iner inmez Netanyahu'yu kucaklayan Modi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım eleştiri bombardımanına tutuldu. Hintli sosyal medya kullanıcıları bile İsrail'in Gazze'de yaptıklarına atıfta bulunarak "Bu tutumundan dolayı senden utanıyoruz" şeklinde yorumlar yaparak Modi'ye tepki gösterdi.

İşte yapılan yorumlardan birkaçı;

