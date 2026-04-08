Netanyahu: İran'la 2 haftalık ateşkesi destekliyoruz ancak bu Lübnan'ı kapsamıyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karara destek verdiği belirtildi. İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını aktaran Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları destekliyoruz. İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı