Netanyahu tepkiler sonrası sığınaktan çıktı

Netanyahu tepkiler sonrası sığınaktan çıktı
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Netanyahu tepkiler sonrası sığınaktan çıktı
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İran'ın misilleme saldırısından korkarak Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen İsrail Başbakanı Netanyahu, gece yarısı füzelerle enkaza dönen Bat Yam'da görüntülendi. Eleştiriler sonrası sığınaktan çıkan Netanyahu, İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi ziyaret etti.

13 Haziran Cuma günü İran'a operasyon başlatan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu olası bir misilleme korkusuyla bakanlarıyla birlikte sığınağa inmiş ve günlerdir herhangi bir görüntü vermemişti.

YUNANİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hükümet uçağının Yunanistan'da görüntülenmesi sonrasında bu ülkeye kaçtığı yönünde haberlerin de servis edildiği Netanyahu çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından ilk kez ortaya çıktı.

Netanyahu tepkiler sonrası sığınaktan çıktı

KURMAYLARIYLA İNCELEMELERDE BULUNDU

Dün gece İran'ın hipersonik ve balistik füzelerle enkaza çevirdiği Bat Yam'da kurmaylarıyla beraber incelemelerde bulunan Netanyahu'nun yüzündeki korku kameralara da anbean yansıdı.

Netanyahu tepkiler sonrası sığınaktan çıktı

İsrail Başbakanı, İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi ziyaret etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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