Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız

İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde düzenlenen 36. İspanya- Portekiz Hükümetler Arası Zirvesi'nin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da artan gerilim de gündeme geldi.

"BU SAVAŞ DÜNYA BARIŞI İÇİN TEHDİT"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgedeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek İran'a yönelik saldırıların büyük bir hata olduğunu söyledi. Sanchez, savaşın yalnızca bölgesel değil küresel sonuçlar doğuracağını vurguladı. Sanchez, "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı." ifadelerini kullanarak uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini dile getirdi. Savaşın petrol ve gaz fiyatlarını artırdığını, bölgedeki halkların acı çektiğini ve ekonomik etkilerinin tüm dünyaya yansıyacağını belirtti. İspanya'nın uluslararası hukukun yanında olduğunu vurgulayan Sanchez, ülke kamuoyunun büyük bölümünün de savaşa karşı olduğunu söyledi.

DOĞU AKDENİZ'E FIRKATEYN GÖNDERİLECEK

Sanchez ayrıca İspanya'nın "Cristobal Colon" adlı fırkateyni Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıkladı. Fırkateynin koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik görevleri kapsamında bölgede bulunacağını ifade etti.

PORTEKİZ: TEHDİTLER ÇÖZÜM DEĞİL

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik ticari tehditleri hakkında konuşarak "Tehditler çözüm yolu değildir" dedi.

Montenegro, İran rejiminin insan hakları ihlalleri ve nükleer programına rağmen bölgede gerilimin düşürülmesi gerektiğini savunduklarını belirterek diplomasi ve müzakerenin tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ" MESAJI

Portekiz'in Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler ile uyum içinde hareket ettiğini söyleyen Montenegro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdikleri destek gibi müttefik ülkelere dayanışma göstermeye devam edeceklerini belirtti. Montenegro ayrıca Türkiye'nin de müttefik ve dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Zirve kapsamında iki ülke hükümetleri; iklim değişikliğiyle mücadele, sivil koruma, acil müdahale, sağlıklı beslenmenin teşviki, rekabet gücü ve tüketici hakları ile işçi hakları ve sosyal politikalar alanlarında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladı.