Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil
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Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şimdi de tarihi mirasımıza dil uzattı. Gazze'de katledilen binlerce sivilin kanını elinde taşıyan Netanyahu, Osmanlı'ya adeta kin kustu. Netanyahu, "Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile birlikte katıldığı İsrail Meclisi'nin (Knesset) özel oturumunda skandal açıklamalarda bulundu.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU YAKIN ZAMANDA YENİDEN CANLANACAK BİR GÜÇ DEĞİL"

Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın gelecekte yeniden varlık göstermesini beklemediğini belirten Netanyahu, "Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

"YAHUDİLER, OSMANLI'DAKİ ANTİSEMİTİK ZULÜMDEN KAÇTI"

Netanyahu, sözlerine, "Yahudiler sadece Doğu Avrupa'dan değil, aynı zamanda Osmanlı topraklarından da ekonomik zorluklar ve antisemitik zulümden kaçarak Arjantin'e yerleşti." diye devam etti. İsrail Başbakanı, geçmişte Yahudilere kucak açtığını ve bu nedenle minnettar olduklarını ifade ettiği Arjantin'in, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında binlerce Yahudi için güvenli bir sığınak haline geldiğini vurguladı.

MİLEİ ALKIŞLA DESTEK VERDİ

Arjantin lideri Milei ise Netanyahu'nun skandal Osmanlı açıklamasına alkışlarla destek verdi. Netanyahu'yu, "Karanlık güçlere karşı savaşta yalnız bırakmayacağız" diyerek destekleyen Milei, "İsrail'in haklı davasının arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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