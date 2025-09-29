Netanyahu, Katar Başbakanı'ndan böyle özür dilemiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Netanyahu, Trump'ın Gazze Planı'nı kabul etti.

NETANYAHU'DAN KATAR BAŞBAKANI'NA ÖZÜR TELEFONU

Görüşme esnasında ilginç bir olay yaşandı. Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak 9 Eylül'de Doha'ya yapılan saldırı için özür diledi.

"İSRAİL KATAR'I DEĞİL TERÖRİSTLERİ HEDEF ALDI"

Trump ile görüşmesinin ardından konuşan Netanyahu, Katar Başbakanı'na ne söylediğini açıkladı. Netanyahu şu ifadeleri kullandı: "Sayın Katar Başbakanına söyledim, ' İsrail Katar'ı değil teröristleri hedef aldı' dedim. Katarlı vatandaşlar da bu süreçten etkilendi elbette. Onlar bizim hedefimiz değildi. Başkan Trump'ın önerisini takdir ettik. İsrail, Katar ve ABD arasındaki ilişkileri bu organ üzerinden kolaylaştırmak gerçekten güzel fikir." ifadelerini kullandı.

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Katar cephesinden de ilk açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüştüğü toplantı sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in Katar topraklarını hedef alan saldırısı dolayısıyla Katar tarafından özür dilediği ve gelecekte Katar topraklarını hedef almayacaklarına dair söz verdiği kaydedildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin ise saldırının tekrarlanmaması gerektiğini dile getirerek, ülkesinin güvenliğine yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunu ilettiği vurgulandı.

TRUMP: NETANYAHU KABUL ETTİ

Öte yandan Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından konuşan Trump, 21 maddelik planı Netanyahu'nun kabul ettiğini açıklayarak, "Gazze ve Hamas silahsızlandırılacak. Gazze Planı'nı Hamas kabul ederse tüm esirler serbest bırakılacak. Hamas anlaşmayı reddederse İsrail'e tüm desteği vereceğiz." dedi.

"HAMAS GAZZE'NİN YÖNETİMİNDE ROL ÜSTLENMEYECEK"

Gazze'de Barış Planına ilişkin "Bu planın başarılı olması için bir uluslararası gözetim organının yaratılması, buna da Barış Kurulu diyeceğiz. Çok güzel bir isim" diyen Trump, "Elbette bunun işe yaramasına ihtiyacımız var. Arap dünyasının liderleri, İsrail ve süreçte yer alan herkes bu sürece dahil olacak. ABD Başkanı Trump'ın isteğiyle yapacaklar bunu. Bu kurulda yer almak isteyen kişilerden biri İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair. Başka isimler var önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız. Herkes benim de bu kurulda olmamı istedi. Dünya Bankası ve diğer kurumlarla çalışarak yeni bir yönetimin kurulmasını sağlayacağız. Filistinlilerle birlikte nitelikli uzmanlar bu kurula katılacak. Hamas yetkilileri bu kurulda ve Gazze'nin yönetiminde doğrudan ve dolaylı bir rol üstlenmeyecek" ifadelerini kullandı.