Netanyahu: İran'a Saldırılar Nükleer Tehditi Ortadan Kaldıracak

Netanyahu: İran'a Saldırılar Nükleer Tehditi Ortadan Kaldıracak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırıların sonunda İsrail'e yönelik nükleer ve balistik füze tehdidi kalmayacağını ifade etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin "Bu operasyonun sonunda İsrail'e yönelik nükleer tehdit kalmayacak, balistik füze tehdidi de olmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Berşeva kentinde İran'ın saldırılarında hasar alan Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump ile 'inanılmaz' ortaklığını överek, 'neredeyse her gün' görüştüklerini söyledi.

Netanyahu, "Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki kararlılığı, azmi ve netliği çok açık ve bunun için İran'ın uranyum zenginleştirmemesi gerekir. Trump, İran'a müzakereler yoluyla bunu yapma şansı verdi, onu oyaladılar. Donald Trump'ı oyalayamazsınız" ifadelerini kullandı. ABD'nin çatışmaya olası müdahalesi hakkında da Netanyahu, "Bu Trump'ın vereceği bir karar ama ABD zaten çok yardımcı oluyor" dedi.

Netanyahu, İsrail'in İran'dan kaynaklanan nükleer tehdidi 'ortadan kaldıracağını' söyleyerek, "Bu operasyonun sonunda İsrail'e yönelik nükleer tehdit kalmayacak, balistik füze tehdidi de olmayacak" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer programına 'çok güçlü bir şekilde' zarar verdiklerini de kaydetti.

İran lideri Ali Hamaney'in potansiyel bir hedef olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Hiç kimse dokunulmaz değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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