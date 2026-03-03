Haberler

Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği röportaj dikkat çekti. Netanyahu "Bakın, kimse Kuzey Kore'yi durdurmadı ve şimdi balistik füzeleri ve nükleer savaş başlıkları var. Ama onlar 'Amerika'ya ölüm' demiyorlar. İran, 50 tane Kuzey Kore eder" dedi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesinin 50 Kuzey Kore'ye eşdeğer olduğunu belirtti.
  • Netanyahu, İran'ın ABD ve Batı için Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savundu.
  • Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptığını ve kimsenin onu zorlayamayacağını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fox News'e verdiği röportajda İran ve ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin sözleri dikkat çekti. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesine ve Washington yönetiminin tutumuna dair sert değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN, 50 KUZEY KORE EDER"

Netanyahu, Kuzey Kore örneği üzerinden İran'a dikkat çekerek, "Bakın, kimse Kuzey Kore'yi durdurmadı ve şimdi balistik füzeleri ve nükleer savaş başlıkları var. Ama onlar 'Amerika'ya ölüm' demiyorlar. İran, 50 tane Kuzey Kore eder. İran sizin yok edilmenize kararlı" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD ve Batı için çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savunan Netanyahu, liderlerin bu gerçeği görmesi gerektiğini söyledi.

"TRUMP DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEYİ YAPAR"

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a da değinerek, "İnsanlar anlasa da anlamasa da, liderlerin bunu anlaması gerekir. Donald Trump bunu anlıyor. Onu hiçbir şeye zorlamanıza gerek yok, zaten kimse bunu yapamaz. O, doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapar" dedi.

Netanyahu'nun açıklamaları, İran'a yönelik askeri ve diplomatik gerilimin sürdüğü bir dönemde Washington-Tel Aviv hattındaki yakın koordinasyona işaret eden mesajlar olarak değerlendirildi.

