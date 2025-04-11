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Netanyahu ile ordu arasında gerilim: Bir avuç yabani ot

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunan muvazzaf ve emekli askerlere tepki gösterdi. Askerleri 'bir avuç yabani ot' olarak niteleyen Netanyahu, bu çağrının liderliğini yaptığı hükümeti devirmeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etti. Netanyahu, askerlerin bu çağrılarına karşın İsrail halkının 'yalan propagandaya' inanmadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak niteledi ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.

İsrail'de hava kuvvetlerindeki muvazzaf ve emekli askerlerin esir takası için Gazze'ye yönelik saldırıların durulması çağrısına yönelik destekler artmaya devam ediyor.

MUVAZZAF VE EMEKLİ ASKERLERDEN GAZZE'YE SALDIRILARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Hava kuvvetlerinin ardından dün deniz kuvvetlerinden emekli askerlerin yanı sıra bir kısmı muvazzaf olan zırhlı birlik askerleri de benzer çağrı yaptı. İsrail askeri istihbarat biriminde görevli bir grup yedek asker de bu sabah esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısına desteğini açıkladı.

ÇAĞRI YAPAN ASKERLERİ HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajla, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan askerleri hedef aldı. Bir kısmı muvazzaf olan askerlerin yayımladığı mektupları "propaganda" lanse eden Netanyahu, İsrail halkının bu "yalan propagandaya inanmadığını" savundu.

"BİR AVUÇ YABANİ OT"

Söz konusu mektubun "İsrail askerleri adına yazılmadığını" ileri süren Netanyahu, bu çağrıyı yapan askerlerin "yabancı sivil toplum kuruluşlarınca fonlandığını" iddia etti. Mektupta imzası olanları "bir avuç yabani ot" olarak niteleyen Netanyahu, esir takası için Gazze'ye saldırıların sonlandırılması çağrısı yapanları, lideri olduğu sağcı hükümeti "devirmeye çalışmakla" suçladı. Netanyahu, çağrı yapanların İsrail devletini ve ordusunu "zayıflatmaya çalıştığını" ileri sürerek, "Bu, küçük, gürültülü, anarşik ve bağlantısız bir avuç emekli, bunların büyük çoğunluğu yıllardır hizmet etmemiş bile." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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