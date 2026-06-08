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Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
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İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından Başbakan Netanyahu, güvenlik kabinesini saat 11.00'de toplayacağını duyurdu. Ordu çatışmanın devamına hazırlıklı.

İSRAİL ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini saat 11.00'de toplayacağını duyurdu. İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazırlıklı olduğu ve Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın gece ordu yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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