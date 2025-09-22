Netanyahu, Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyecek

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine devam ettiklerini ancak Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, Golan Tepeleri'nden çekilme niyetinin olmadığını belirterek, "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz" dedi.

'FİLİSTİN DEVLETİ OLMAYACAK'

Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i resmen tanıdığını açıklamasının ardından da bir açıklama yaptı. Netanyahu, "Filistin devleti olmayacak. Bu girişime yanıt, Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra verilecek" ifadesini kullandı.