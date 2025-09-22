Haberler

Netanyahu, Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyecek

Netanyahu, Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine devam ettiklerini ve Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda kararlı bir tutum sergiledi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine devam ettiklerini ancak Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, Golan Tepeleri'nden çekilme niyetinin olmadığını belirterek, "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz" dedi.

'FİLİSTİN DEVLETİ OLMAYACAK'

Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i resmen tanıdığını açıklamasının ardından da bir açıklama yaptı. Netanyahu, "Filistin devleti olmayacak. Bu girişime yanıt, Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra verilecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı

Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçeliler bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.