Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de yargıçlar, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı üç yolsuzluk dosyasından en ağırı olan rüşvet suçlamasının düşürülmesini savcılığa önerdi. Yargıçlar Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya bu dosyada mahkûmiyet ihtimalinin düşük olduğunu söyledi, BBC'nin haberine göre.

Kudüs Bölge Mahkemesi heyeti, alışılmadık bir adım atarak başsavcıyı çarşamba günü duruşmaya çağırdı ve kaygılarını doğrudan iletti. İsrail basınının aktardığına göre Yargıç Rivka Friedman-Feldman başsavcıya, "Mahkûmiyet ihtimali, konunun yeniden ele alınmasını gerektirecek ölçüde düşük" dedi.

ÜÇ DOSYA İÇİN ÜÇ AYRI ÖNERİ

Düşürülmesi önerilen "4000 dosyası", Netanyahu ile İsrail'in en büyük telekomünikasyon şirketinin hâkim hissedarı arasındaki iddia edilen karşılıklı çıkar ilişkisine dayanıyor. İddiaya göre Netanyahu, hakkında olumlu haber yapılması karşılığında hükümet eliyle kolaylık sağladı. İki isim de suçlamayı reddediyor.

Yargıçlar, başka bir medya patronuyla benzer bir pazarlık iddiasını içeren "2000 dosyası"nda Netanyahu'nun eylemlerinin suç sayılıp sayılamayacağından kuşku duyduklarını bildirdi. Netanyahu'nun Avustralyalı bir milyarderden puro ve şampanya aldıktan sonra onun yararına hareket ettiği öne sürülen "1000 dosyası"nda ise mahkûmiyet ihtimalini açık bıraktılar ve savcılığa uzlaşma yolunu aramasını önerdiler. Baharav-Miara, önerileri değerlendireceğini söyledi.

NETANYAHU DAVANIN DERHAL BİTMESİNİ İSTEDİ

Suçlamaları baştan beri reddeden Netanyahu, televizyondan yayımlanan açıklamasında davanın "derhal" sonlandırılmasını istedi. Netanyahu, "Benim, ailem ve oğlum için on yıllık korkunç bir acı. Ruhu yaralayan on yıllık bir nefret kışkırtması" dedi; hakkındaki "uydurma dosyaların" çöktüğünü öne sürdü.

Netanyahu hakkında ilk iddianame 2019'da hazırlanmıştı. Netanyahu, İsrail'de görevdeyken ceza davasında yargılanan ilk başbakan oldu. Yargılama, kısmen Gazze'deki savaş yüzünden uzadı; yargıçlar güvenlik gerekçesiyle duruşma sayısını azaltmayı kabul etmişti.

KOALİSYON PAZARLIĞI SÜRERKEN GELDİ

Gelişme, İsrail'de geçen ay yapılan ve kesin sonuç çıkmayan genel seçimin ardından yaşandı. Netanyahu'nun bloku rakibinden fazla sandalye kazandı ancak iki taraf da çoğunluğa ulaşamadı. İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini ilk olarak Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'a verdi; Eisenkot koalisyon kurmaya çalışıyor.

Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği iddiasıyla çıkardığı tutuklama emri de yürürlükte. Netanyahu bu suçlamaları da reddediyor.

Kaynak: BBC