Netanyahu'dan İran halkına çağrı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatmaları için çağrıda bulundu. Netanyahu, cesur halkın zulüm zincirlerini kırması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına seslenerek, "Sokaklara dökülmeniz gereken an geldi. Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatılmalı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı. Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini öne süren Netanyahu açıklamasında, "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İran toplumunun 'bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat' yakaladığını söyleyerek, "Sokaklara çıkılmalı ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatılmalı. İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
