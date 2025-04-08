Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'la önceki gün Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir "İran" açıklaması geldi. ABD'nin İran'la yapacağı görüşmeler öncesi videolu mesaj paylaşan Netanyahu, Tahran'a tehditler savurdu.

NETANYAHU: İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇMEZSE ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELECEĞİZ

Netanyahu, İran'ın nükleer silah müzakerelerinde anlaşmaya yanaşmaması durumunda savaş seçeneğine geçeceklerini belirtti. Netanyahu, İran'ın tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi. İsrail Başbakanı, " İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz." dedi.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da önceki gün görüştü. Görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran konusunu Netanyahu ile kapsamlı şekilde görüştüklerini söyleyerek "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." dedi.

TRUMP: GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLURSA İRAN BÜYÜK TEHLİKE ALTINA GİRER

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere dikkat çekip, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." dedi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirtti. ABD Başkanı yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.